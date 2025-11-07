Najväčšia časť, takmer 97 miliónov eur, pôjde na modernizáciu trate Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce.
Slovensko získalo z Európskej únie viac ako 135 miliónov eur na modernizáciu železníc a zvýšenie bezpečnosti dopravy. Financovanie pochádza z Nástroja na prepojenie Európy (CEF) a podľa štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej sa Slovensko zaradilo medzi najúspešnejšie krajiny EÚ, keď získalo až 8 % dostupných zdrojov.
Najväčšia časť, takmer 97 miliónov eur, pôjde na modernizáciu trate Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce. Ďalších 27 miliónov je určených na trať Košice – Čierna nad Tisou, vrátane obnovy trakčnej meniarne v Ruskove a výhybne v Barci.
ZSSK a ZSSK Cargo získajú spolu viac ako 10 miliónov eur na inštaláciu moderného zabezpečovacieho systému ETCS, ktorý automaticky kontroluje rýchlosť a pohyb vlakov, čím výrazne zvyšuje bezpečnosť na tratiach. Tento systém sa zavádza vo všetkých krajinách EÚ ako jednotný štandard bezpečnej železničnej dopravy.