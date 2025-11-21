Extrémne snehové zrážky, poľadovice a hmly predstavujú riziko aj pre dopravu a infraštruktúru.
Zimná sezóna 2025/2026 sľubuje značnú nevyspytateľnosť počasia. Hoci sa milovníci zimných horských športov môžu tešiť na stabilnú snehovú nádielku, v nížinách sa sneh objaví len sporadicky a často sa rýchlo roztopí, objasnil pre Refresher meteorológ Peter Kajaba zo SHMÚ.
- Aká bude zima na Slovensku v sezóne 2025/2026
- Ako sa prejavuje globálne otepľovanie
- Ktoré regióny budú najviac zasnežené
- Aké riziká prináša zima pre dopravu a infraštruktúru
Zima so sebou môže priniesť rekordné množstvo snehu
Tohtoročná zimná sezóna na Slovensku sľubuje pestrú a premenlivú nádielku počasia. Podľa meteorológa Petra Kajabu zo SHMÚ bude výskyt snehu rôznorodý. V oblastiach do 1 000 metrov nad morom môžeme častejšie očakávať zrážky v podobe dažďa alebo dažďa so snehom, zatiaľ čo horské oblasti môžu pri vhodných podmienkach zažiť aj rekordné množstvá snehu, tvrdí meteorológ Kajaba. „Aj napriek vplyvu klimatickej zmeny sa na Slovensku sneh bude vyskytovať,“ dodáva.
Tento vývoj je dôsledkom klimatických zmien, ktoré prinášajú rýchle a výrazné výkyvy počasia. „Môže napríklad napadnúť pol metra snehu naraz, ale v krátkom čase sa roztopí a nevydrží celú zimnú sezónu, tak ako to bolo v minulosti.“ Príkladom je podľa neho 23. december 2023. „Vtedy výdatne snežilo aj v oblasti Bratislavy, no na Štedrý deň už po snehu nebolo ani stopy,“ uviedol Kajaba.