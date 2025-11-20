AKTUÁLNE: Jana Vaľová zo Smeru-SD sa vzdala poslaneckého mandátu

Dôvody nie sú v súčasnosti známe.
Poslankyňa politickej strany Smer-SD Jana Vaľová sa vzdala mandátu. Píše o tom TV Markíza, ktorej informáciu potvrdil predseda poslaneckého klubu Ján Richter. Dôvod, pre ktorý sa vzdala poslaneckého mandátu, je v súčasnosti neznámy.
Markíze sa podarilo zistiť, že Vaľová bude údajne pôsobiť na slovenskom veľvyslanectve v Prahe. Miesto po nej preberie Vladimír Macášek.
Vaľová bola v rokoch 2010 až 2018 primátorkou mesta Humenné. V strane pôsobila ako okresná predsedníčka SMER-SD a v parlamente bola členkou Výboru pre sociálne veci v NR SR. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca. Pred vstupom do politiky pracovala napríklad ako zootechnička a vlastnila aj salón krásy.
