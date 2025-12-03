Ministerstvo dopravy plánuje otvorenie tunela pre verejnosť 22. decembra 2025.
Minister dopravy Jozef Ráž informoval, že tunel Višňové na diaľničnom úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala je takmer dokončený. Stavba je kompletne vysvietená, pripravená technológia funguje a namaľované sú aj cestné čiary, no stále prebiehajú testy a bezpečnostné skúšky.
Dnes sa konala ďalšia skúška tunela, počas ktorej sa overovali funkcie požiarnych a technických systémov. Celý úsek, vrátane 7,5 km tunela, je najdlhším na Slovensku a je súčasťou diaľničného spojenia Bratislavy s Košicami. Ministerstvo dopravy plánuje otvorenie tunela pre verejnosť 22. decembra 2025.
Pozri si videá z dnešných skúšok
3. decembra 2025 o 15:13 Čas čítania 0:34 Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
3. decembra 2025 o 13:37 Čas čítania 1:16 Bývalú vysokú predstaviteľku EÚ obvinili z podvodu a konfliktu záujmov. Zadržali aj ďalších dvoch ľudí