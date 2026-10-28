Nedeľná prehra v prezidentských voľbách bola pre Flávia Bolsonara len začiatkom série vážnych problémov.
Brazílsky Najvyšší súd v utorok nariadil polícii, aby začala vyšetrovanie vo veci možného financovania prezidentskej volebnej kampane porazeného Flávia Bolsonara zo zahraničia. Okrem toho sa má zaoberať aj ďalšími formami zahraničného zasahovania vrátane manipulácií na sociálnych sieťach. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Bolsonara v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb porazila súčasná hlava štátu Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý získal o vyše štyri milióny voličských hlasov viac než jeho protikandidát. V prvom kole uspel Bolsonaro.
Sudca Najvyššieho súdu Flavio Dino podľa AFP nariadil polícii, aby zistila „možný pôvod, tok a smerovanie zahraničných finančných prostriedkov“ počas prezidentskej kampane Bolsonara.
Brazílsky senátor po druhom kole volieb vyhlásil, že výsledok nemôže uznať pre predĺženie otvorenia volebných miestností o dve hodiny. Trval na tom, že sa bude dožadovať anulovania volieb. Jeho Liberálna strana (PL) sa ale od tohto postoja neskôr dištancovala a miesto toho oficiálne výsledky uznala.
Bolsonaro v pondelok tiež oznámil, že mu súd zakázal odísť z krajiny a nariadil mu odovzdať svoje pasy, čo označil za „jasný pokus o zastrašovanie“. Ide o súčasť vyšetrovania, v ktorom je podozrivý z korupcie a prania špinavých peňazí v súvislosti s financovaním životopisného filmu Dark Horse o jeho otcovi.
Ušiel do Ekvádoru
Bolsonaro opustil vlasť a po krátkom prechode cez Argentínu odletel so svojou rodinou súkromným lietadlom do ekvádorského mesta Guayaquil. Z krajiny odišiel bezprostredne po nedeľňajšej prehre v druhom kole volieb proti úradujúcemu prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi, ktorého víťazstvo odmieta uznať a plánuje ho právne napadnúť.
Jeho odchod sa navyše odohral v čase, keď ignoroval súdny príkaz na odovzdanie cestovných pasov a čelí vyšetrovaniu Najvyššieho súdu pre podozrenia z korupcie, prania špinavých peňazí a nelegálneho financovania kampane zo zahraničia.
Už je v USA
Brazílsky senátor a neúspešný prezidentský kandidát Flávio Bolsonaro v stredu ráno pristál na letisku Opa Locka v americkom štáte Florida, upozornili na to novinári agentúry AFP, píše TASR.
Bolsonaro (45) bol podľa agentúry videný ako spolu so svojou manželkou Fernandou a dcérami Carolinou a Luizou vystupuje zo súkromného lietadla na civilno-vojenskom letisku neďaleko Miami.
Argentínska vláda predtým informovala, že Bolsonaro po odchode z vlasti v utorok pricestoval do Argentíny a následne odcestoval do Ekvádoru.