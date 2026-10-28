Brazílsky Najvyšší súd nariadil vyšetrovanie porazeného Bolsonara. Preverujú podozrenia z nelegálneho financovania zo zahraničia
0
0
0
TASR
dnes 28. októbra 2026 o 19:20
Čas čítania 1:25

Brazílsky Najvyšší súd nariadil vyšetrovanie porazeného Bolsonara. Preverujú podozrenia z nelegálneho financovania zo zahraničia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Brazílsky Najvyšší súd nariadil vyšetrovanie porazeného Bolsonara. Preverujú podozrenia z nelegálneho financovania zo zahraničia
Zdroj: TASR/AP/Eraldo Peres

Nedeľná prehra v prezidentských voľbách bola pre Flávia Bolsonara len začiatkom série vážnych problémov.

Brazílsky Najvyšší súd v utorok nariadil polícii, aby začala vyšetrovanie vo veci možného financovania prezidentskej volebnej kampane porazeného Flávia Bolsonara zo zahraničia. Okrem toho sa má zaoberať aj ďalšími formami zahraničného zasahovania vrátane manipulácií na sociálnych sieťach. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Bolsonara v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb porazila súčasná hlava štátu Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý získal o vyše štyri milióny voličských hlasov viac než jeho protikandidát. V prvom kole uspel Bolsonaro.

Sudca Najvyššieho súdu Flavio Dino podľa AFP nariadil polícii, aby zistila „možný pôvod, tok a smerovanie zahraničných finančných prostriedkov“ počas prezidentskej kampane Bolsonara.

Brazílsky senátor po druhom kole volieb vyhlásil, že výsledok nemôže uznať pre predĺženie otvorenia volebných miestností o dve hodiny. Trval na tom, že sa bude dožadovať anulovania volieb. Jeho Liberálna strana (PL) sa ale od tohto postoja neskôr dištancovala a miesto toho oficiálne výsledky uznala.

26. októbra 2026 o 14:05 Čas čítania 1:24 Vládny špeciál s Blanárom letel do Moskvy okľukou cez Baltské more. Poľsko mu zakázalo prelet Vládny špeciál s Blanárom letel do Moskvy okľukou cez Baltské more. Poľsko mu zakázalo prelet

Bolsonaro v pondelok tiež oznámil, že mu súd zakázal odísť z krajiny a nariadil mu odovzdať svoje pasy, čo označil za „jasný pokus o zastrašovanie“. Ide o súčasť vyšetrovania, v ktorom je podozrivý z korupcie a prania špinavých peňazí v súvislosti s financovaním životopisného filmu Dark Horse o jeho otcovi.

Ušiel do Ekvádoru

Bolsonaro opustil vlasť a po krátkom prechode cez Argentínu odletel so svojou rodinou súkromným lietadlom do ekvádorského mesta Guayaquil. Z krajiny odišiel bezprostredne po nedeľňajšej prehre v druhom kole volieb proti úradujúcemu prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi, ktorého víťazstvo odmieta uznať a plánuje ho právne napadnúť.

Jeho odchod sa navyše odohral v čase, keď ignoroval súdny príkaz na odovzdanie cestovných pasov a čelí vyšetrovaniu Najvyššieho súdu pre podozrenia z korupcie, prania špinavých peňazí a nelegálneho financovania kampane zo zahraničia.

Už je v USA

Brazílsky senátor a neúspešný prezidentský kandidát Flávio Bolsonaro v stredu ráno pristál na letisku Opa Locka v americkom štáte Florida, upozornili na to novinári agentúry AFP, píše TASR.

15. októbra 2026 o 12:13 Čas čítania 2:44 Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva

Bolsonaro (45) bol podľa agentúry videný ako spolu so svojou manželkou Fernandou a dcérami Carolinou a Luizou vystupuje zo súkromného lietadla na civilno-vojenskom letisku neďaleko Miami.

Argentínska vláda predtým informovala, že Bolsonaro po odchode z vlasti v utorok pricestoval do Argentíny a následne odcestoval do Ekvádoru.

22. októbra 2026 o 9:31 Čas čítania 0:00 V Paríži prebieha čistenie mesta V Paríži prebieha čistenie mesta
27. októbra 2026 o 11:50 Čas čítania 1:23 Newyorská arcidiecéza vyplatí obetiam zneužívania vyše 800 miliónov dolárov. Odškodní približne 1 300 ľudí Newyorská arcidiecéza vyplatí obetiam zneužívania vyše 800 miliónov dolárov. Odškodní približne 1 300 ľudí
22. októbra 2026 o 8:50 Čas čítania 0:39 Chcela ušetriť na oprave, zostala bez auta. Falošný mechanik jej Passat rozbil o stĺp, po náraze nemal ani vodičák Chcela ušetriť na oprave, zostala bez auta. Falošný mechanik jej Passat rozbil o stĺp, po náraze nemal ani vodičák
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Eraldo Peres
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Politika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
včera o 11:42
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
dnes o 13:18
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
pred 3 hodinami
Srbského veľvyslanca na Slovensku vyšetrujú pre marenie volieb. Podozreniu čelí aj minister zahraničia
Srbského veľvyslanca na Slovensku vyšetrujú pre marenie volieb. Podozreniu čelí aj minister zahraničia
včera o 19:20
Škandál v severskej prírode: Google vo Fínsku nelegálne vyrúbal 400-tisíc stromov pre dátové centrá, úrady stavbu stopli
Škandál v severskej prírode: Google vo Fínsku nelegálne vyrúbal 400-tisíc stromov pre dátové centrá, úrady stavbu stopli
1
včera o 11:42
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
dnes o 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 13:18
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 14:50
Zima môže udrieť skôr, než sme čakali: Polárny vír kolabuje a strednú Európu môže zasypať sneh ešte pred Martinom
Zima môže udrieť skôr, než sme čakali: Polárny vír kolabuje a strednú Európu môže zasypať sneh ešte pred Martinom
23. 10. 2026 15:03
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
23. 10. 2026 14:10
Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
pred 3 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
22. 10. 2026 6:57
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
včera o 17:40
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
Zahraničie Všetko
Švajčiarskej dedine hrozí katastrofa: Z hory Weisshorn sa môže zrútiť 250-tisíc ton vážiaci ľadovec
dnes o 15:35
Švajčiarskej dedine hrozí katastrofa: Z hory Weisshorn sa môže zrútiť 250-tisíc ton vážiaci ľadovec
Obyvatelia malebnej švajčiarskej dedinky Randa v tieni majestátnej štvortisícovky Weisshorn čelia hrozbe ničivej prírodnej katastrofy.
Najbohatší ľudia zarábajú na klimatickej kríze, ktorú sami pomáhajú spôsobovať. Ukazuje to nová analýza
pred 2 hodinami
Najbohatší ľudia zarábajú na klimatickej kríze, ktorú sami pomáhajú spôsobovať. Ukazuje to nová analýza
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
dnes o 10:48
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
Počet obetí zrážky vlakov v Španielsku stúpol na 64. V súpravách uviazlo cez 500 ľudí
dnes o 14:14
Počet obetí zrážky vlakov v Španielsku stúpol na 64. V súpravách uviazlo cez 500 ľudí
Volebný pat v Izraeli: Netanjahu aj Eizenkot chcú zostaviť vládu, ani jeden blok však nemá väčšinu
dnes o 07:18
Volebný pat v Izraeli: Netanjahu aj Eizenkot chcú zostaviť vládu, ani jeden blok však nemá väčšinu
Žiadny potrat, „negatívna voľba tehotenstva“. Ruské vyhľadávače odhovárajú ženy od interrupcií, Kremeľ tak rieši nízku pôrodnosť
dnes o 08:50
Žiadny potrat, „negatívna voľba tehotenstva“. Ruské vyhľadávače odhovárajú ženy od interrupcií, Kremeľ tak rieši nízku pôrodnosť
Ekonomika Všetko
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
pred 2 dňami
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
24. 10. 2026 8:36
Nakupovanie cez internet čaká veľká zmena. Od novembra začnú na Slovensku platiť nové pravidlá pre odložené platby
pred 2 dňami
Tesco rozširuje expresné doručovanie do 60 minút: Už od zajtra mieri do krajských miest, donáška je zatiaľ zadarmo
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
pred 2 dňami
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Zahraničie Všetko
Švajčiarskej dedine hrozí katastrofa: Z hory Weisshorn sa môže zrútiť 250-tisíc ton vážiaci ľadovec
dnes o 15:35
Švajčiarskej dedine hrozí katastrofa: Z hory Weisshorn sa môže zrútiť 250-tisíc ton vážiaci ľadovec
pred 2 hodinami
Najbohatší ľudia zarábajú na klimatickej kríze, ktorú sami pomáhajú spôsobovať. Ukazuje to nová analýza
dnes o 10:48
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
dnes o 11:28
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
Zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku má podľa Sky News najmenej 39 obetí. Uviedla to hovorkyňa miestnej vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Esther Padillová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Mexický moderátor kopol do dronu. Ten odletel priamo do tváre modelky
dnes o 10:43
Mexický moderátor kopol do dronu. Ten odletel priamo do tváre modelky
Koniec éry Benjamina Netanyahua? Izrael dnes volí pri rekordnej účasti
včera o 20:46
Koniec éry Benjamina Netanyahua? Izrael dnes volí pri rekordnej účasti
Šéf verejnoprávnej televízie v Srbsku podal demisiu.
včera o 15:49
Šéf verejnoprávnej televízie v Srbsku podal demisiu.
EÚ pomohla na Slovensku otvoriť 26 centier duševného zdravia.
včera o 13:56
EÚ pomohla na Slovensku otvoriť 26 centier duševného zdravia.
Viac