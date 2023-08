Nové detaily o páde Prigožinovho lietadla. Posledných 30 sekúnd pred haváriou letelo normálne, zrazu prišiel nečakaný zvrat

V priebehu tridsiatich sekúnd lietadlo kleslo o viac ako 2 400 metrov.

Let lietadla Embraer-135, ktoré sa v stredu zrútilo v ruskej Tverskej oblasti, prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne. Stroj však zrazu začal prudko klesať. Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24.

Na palube lietadla sa podľa úradov nachádzal i šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Haváriu nikto neprežil.

Lietadlo smerovalo z Moskvy do Petrohradu, keď sa zrútilo v Tverskej oblasti blízko obce Kuženkino, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Podľa predstaviteľa portálu Flightradar24 Iana Petchenika začalo lietadlo o 17.19 h SELČ náhle vertikálne klesať. V priebehu 30 sekúnd stroj klesol o viac ako 2 400 metrov. Petchenik dodal, že „čokoľvek sa stalo, stalo sa veľmi rýchlo“. Pred prudkým klesaním však „nič nenaznačovalo, že by lietadlo malo problémy“.

Na Telegrame tvrdia, že ho cielene zostrelili

Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou.

Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno. Kanál síce najprv spochybnil, či je skutočne mŕtvy, no neskôr potvrdil, že Prigožin pri havárii zomrel.

Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti sa Prigožin skutočne nachádzal na palube havarovaného lietadla.