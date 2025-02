Podľa lídra NATO musia členské štáty dávať na obranu oveľa viac financií.

Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho potrebuje Aliancia rýchlu a radikálnu zmenu, aby bola pripravená čeliť súčasným výzvam. Počas prejavu, ktorý predniesol na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Rutte opätovne vyzval na výrazné zvýšenie výdavkov NATO na obranu, a to nad tri percentá HDP, ako aj na zvýšenie kapacít obranného priemyslu v Európe.



Podľa Rutteho je bezpečnosť ohrozená nielen v Európe, ale po celom svete. Upozornil, že Rusko, ktoré rozpútalo vojnu na Ukrajine, obnovuje svoje vojenské kapacity oveľa rýchlejšie, než sa očakávalo, a „spojilo sa s Čínou, Severnou Kóreou a Iránom“.

Aj v prípade, že by došlo k ukončeniu vojny na Ukrajine, podľa generálneho tajomníka NATO hrozby nezmiznú a Aliancia sa „musí pripraviť na intenzívne globálne súperenie“. Z tohto dôvodu by mali členské štáty investovať viac do vlastnej bezpečnosti.

Investovať do obrany treba výrazne viac

„Potrebujeme obrovský skok vpred v našej kolektívnej obrane,“ tvrdí Rutte, ktorý si myslí, že členské štáty musia investovať „oveľa viac než tri percentá“ do svojej obrany, keďže armády jednotlivých krajín majú nedostatky vo viacerých oblastiach, vrátane striel dlhého doletu, protivzdušnej obrany alebo logistiky.

„Máme veľmi veľa nedostatkov a z dvoch percent ich nedokážeme zaplatiť,“ uviedol a poukázal na to, že o budúcej miere výdavkov členov Aliancie na obranu sa rozhodne na tohtoročnom samite NATO v holandskom Haagu.



„Dnes míňame a robíme viac, ale ani zďaleka nie sme tam, kde by sme potrebovali byť. Potrebujeme rýchlu a radikálnu zmenu. NATO je silné, ale potrebujeme byť ešte silnejší,“ vyhlásil Rutte a vyzdvihol robustné plány Aliancie na obranu členských štátov. „Aby sme ich dokázali naplno implementovať, musíme mať viac zdrojov, viac síl a viac možností,“ povedal.



Bezpečnosť Aliancie však podľa neho závisí aj od prostriedkov, ktorými disponujú ozbrojené sily. Rutte preto vyzval na zvýšenie kapacít v obrannom priemysle. Armády členských štátov potrebujú vybavenie, aby odstrašili kohokoľvek, „čo i len od myšlienky napadnúť nás,“ vyhlásil.



Rutte vo štvrtok navštívil SR prvýkrát od nástupu do funkcie. Stretol sa s prezidentom Petrom Pellegrinim a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Prihovoril sa aj vojakom Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v Centre výcviku Lešť.