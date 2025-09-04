V júni oznámila svoj odchod z Televízie Markíza.
Reportérka Gabriela Kajtárová sa stala novou členkou spravodajského portálu 360tka. Skúsená politická novinárka a bývalá redaktorka Televízie Markíza sa tak pripája k tímu Michala Kovačiča, oznámila 360tka prostredníctvom sociálnej siete.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Kajtárová pôsobila v televízii Markíza sedem rokov. Ako reportérka sa venovala predovšetkým politickému spravodajstvu a patrila medzi najvýraznejšie tváre televízie. V júni oznámila svoj odchod. Vysvetlila, že vo vysielaní čelila rastúcim tlakom vedenia, obmedzovaniu tém a strate priestoru pre nezávislú politickú žurnalistiku.
2. júna 2025 o 17:30 Čas čítania 1:42 Gabriela Kajtárová o odchode z Markízy: To, že kolegovia neodchádzajú, neznamená, že sú spokojní
4. septembra 2025 o 7:50 Čas čítania 0:17 Prišlo ti upozornenie o spáchaní priestupku? Daj si pozor, môže ísť o podvod