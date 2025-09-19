Kategórie
TASR
dnes 19. septembra 2025 o 18:14
Čas čítania 1:42

Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku

Kategória:
Zahraničie
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
Zdroj: TASR/AP

Český rezort diplomacie reaguje na narušenie estónskeho vzdušného priestoru.

Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je podľa českého ministerstva zahraničných vecí ďalším príkladom provokácie a eskalácie zo strany Moskvy. Rusko by podľa rezortu malo začať rešpektovať, kde končia jeho hranice. Ministerstvo to uviedlo na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami je ďalším príkladom moskovskej provokácie a eskalácie. Stojíme pri estónskych spojencoch. Pre Rusko máme jediný odkaz: začnite rešpektovať, kde končia vaše hranice, vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte našu trpezlivosť,“ napísalo ministerstvo.

Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna pripomenul, že Rusko tento rok narušilo vzdušný priestor Estónska už štyrikrát.

Piatkový incident označil za „bezprecedentne drzý“. Dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku naň.

4. septembra 2025 o 14:00 Čas čítania 5:41 Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor) Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)

Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.

Reakcia EÚ

Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“ Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že so stupňovaním hrozby sa bude zvyšovať tlak zo strany EÚ. NATO v súvislosti s incidentom obvinilo Rusko z „nezodpovedného správania“.


„Ide už o tretie takéto narušenie vzdušného priestoru EÚ v priebehu niekoľkých dní, čo naďalej zvyšuje napätie v regióne,“ napísala Kallasová. Šéfka únijnej diplomacie ďalej uviedla, že je v kontakte s estónskou vládou. „Budeme naďalej podporovať naše členské štáty v posilňovaní ich obrany s využitím európskych zdrojov,“ pokračovala.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa Kallasovej skúša odhodlanie Západu. „Nesmieme prejaviť slabosť,“ uzavrela.


K piatkovému incidentu sa vyjadrila aj predsedníčka EK von der Leyenová. „S odhodlaním budeme odpovedať na každú jednu provokáciu, pričom zároveň budeme investovať do silnejšieho východného krídla,“ napísala. „Ako sa hrozby stupňujú, aj náš tlak sa bude stupňovať,“ vyhlásila.

Von der Leyenová zároveň vyzvala lídrov EÚ, aby čo najrýchlejšie schválili 19. balík sankcií voči Rusku, ktorý predstavila v piatok. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu.


Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na X uviedla, že NATO pri narušení vzdušného priestoru Estónska okamžite zasiahlo a odvrátilo ruské lietadlá. „Toto je ďalší príklad nezodpovedného správania Ruska a schopnosti NATO reagovať,“ dodala.

19. septembra 2025 o 17:17 Čas čítania 0:54 AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
19. septembra 2025 o 18:13 Čas čítania 0:53 Orbán chce označiť Antifu za teroristickú organizáciu. Inšpiroval sa Donaldom Trumpom Orbán chce označiť Antifu za teroristickú organizáciu. Inšpiroval sa Donaldom Trumpom
19. septembra 2025 o 17:28 Čas čítania 0:18 Slovensko čaká posledný letný víkend. Teploty vystúpia až na 33 °C (+ mapy) Slovensko čaká posledný letný víkend. Teploty vystúpia až na 33 °C (+ mapy)
Putin
Zdroj: TASR/AP
Česko Rusko Správy zo sveta
