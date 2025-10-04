V sobotu ráno zomrel český spisovateľ a bývalý disident Ivan Klíma

Dožil sa 94 rokov.
Vo veku 94 rokov zomrel v sobotu ráno český spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. O jeho úmrtí informoval syn Michal Klíma, informuje ČT24.
„Môj otec, spisovateľ Ivan Klíma, zomrel po dlhej chorobe dnes (v sobotu) skoro ráno doma obklopený rodinou,“ uviedol jeho syn Michal. Jeden z najznámejších a najprekladanejších českých spisovateľov sa len minulý mesiac – 14. septembra – dožil 94 rokov.
Počas života napísal viac než 20 kníh a jeho diela boli preložené do približne 30 jazykov vrátane čínštiny, gréčtiny či estónčiny.
Osobný aj tvorivý život českého spisovateľa výrazne ovplyvnili politické udalosti v 20. storočí. Pre svoj židovský pôvod strávil počas druhej svetovej vojny tri a pol roka v koncentračnom tábore Terezín.
Obmedzenia a perzekúcie zažil aj v období totalitného komunistického režimu v bývalom Československu, keď sa od roku 1970 ocitol na listine zakázaných autorov. Možno aj preto svoje dvojzväzkové knižné pamäti nazval Moje šílené století.