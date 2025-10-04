Kategórie
TASR
dnes 4. októbra 2025 o 10:09
Čas čítania 0:36

V sobotu ráno zomrel český spisovateľ a bývalý disident Ivan Klíma

Kategória:
Zahraničie
V sobotu ráno zomrel český spisovateľ a bývalý disident Ivan Klíma
Zdroj: Refresher

Dožil sa 94 rokov.

Vo veku 94 rokov zomrel v sobotu ráno český spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. O jeho úmrtí informoval syn Michal Klíma, informuje ČT24.

„Môj otec, spisovateľ Ivan Klíma, zomrel po dlhej chorobe dnes (v sobotu) skoro ráno doma obklopený rodinou,“ uviedol jeho syn Michal. Jeden z najznámejších a najprekladanejších českých spisovateľov sa len minulý mesiac – 14. septembra – dožil 94 rokov.


Počas života napísal viac než 20 kníh a jeho diela boli preložené do približne 30 jazykov vrátane čínštiny, gréčtiny či estónčiny.


Osobný aj tvorivý život českého spisovateľa výrazne ovplyvnili politické udalosti v 20. storočí. Pre svoj židovský pôvod strávil počas druhej svetovej vojny tri a pol roka v koncentračnom tábore Terezín.


Obmedzenia a perzekúcie zažil aj v období totalitného komunistického režimu v bývalom Československu, keď sa od roku 1970 ocitol na listine zakázaných autorov. Možno aj preto svoje dvojzväzkové knižné pamäti nazval Moje šílené století.

3. októbra 2025 o 14:29 Čas čítania 0:51 Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. októbra 2025 o 13:13 Čas čítania 3:00 Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
30. septembra 2025 o 17:00 Čas čítania 6:54 Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Klíma
Zdroj: Wikimedia/Jindřich Nosek
Správy zo sveta
