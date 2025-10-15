Vallo kritizuje Smer za úvahy o odsune volieb.
Bratislavský primátor Matúš Vallo reagoval na vyjadrenia predstaviteľov Smeru o možnom presune komunálnych a župných volieb. Tvrdí, že takáto zmena by bola v rozpore s demokratickými princípmi.
„Skúšajú, čo ešte demokracia znesie. My sme boli zvolení na štvorročné funkčné obdobie a demokratické je, aby sme po tomto čase zložili voličom účet. Neexistuje žiaden iný, vyšší dôvod, ktorý by to mal zmeniť,“ napísal Vallo.
Upozornil, že spájanie komunálnych volieb s parlamentnými by spôsobilo, že mestské témy úplne vymiznú z verejnej diskusie. „Ak by sa kampaň ku komunálnym voľbám spojila s tou k parlamentným, nadobro by z verejnej diskusie zmizli mestské témy, ktoré môžu ľuďom naozaj zlepšiť každodenný život, napríklad bezpečnosť. Aj komunálne voľby by potom zahltili témy z veľkej politiky, ako sú dve pohlavia alebo diktát Bruselu. Jedine, že by o toto skutočne niekomu išlo,“ dodal.
Vallo reagoval aj na vyjadrenia europoslankyne Smeru Kataríny Roth Neveďalovej, podľa ktorej nechce strana „zaťažovať voličov kampaňou a politikou“. Na to primátor odkázal: „Keď pani europoslankyňa Smeru hovorí, že tým vyšším dôvodom je odbremeniť občanov od volebnej kampane, ktorá býva plná klamstiev a osobných útokov, tak stačí neklamať a neviesť osobné útoky, nie presúvať voľby.“