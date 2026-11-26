Európska únia hľadá dohodu na svojom budúcom sedemročnom rozpočte vo výške 1 763 miliárd eur.
V Európskej únii vrcholia rokovania o nastavení finančného rámca na nasledujúcich sedem rokov, v ktorom sa ráta so sumou 1 763 miliárd eur. Návrh z dielne predsedu Európskej rady síce hľadá strednú cestu, no v Európskom parlamente narazil na tvrdý odpor a poslanci ho odmietajú, uvádza web noviny.sk.
Diametrálne odlišné predstavy majú aj samotné vlády členských štátov – tie by chceli celkový balík skresať takmer o 400 miliárd eur, kým predložený kompromis počíta s úsporou okolo 200 miliárd. Kúpnu silu spoločných financií navyše v uplynulých siedmich rokoch oslabila inflácia približne o desatinu.
Peniaze chcú získať z tipovania a cigariet
Aby sa Brusel vyhol ešte bolestivejším škrtom, hľadá nové vlastné príjmy priamo na európskom trhu. Jednou z hlavných možností je zdanenie online hazardu, čo by malo priamy dosah na slovenský trh. Slovensko totiž spolu s Talianskom a Maltou patrí k európskej špičke v objeme stávkovania, pričom obyvatelia krajiny na hazard ročne vynaložia až 25 miliárd eur. Druhým uvažovaným zdrojom je tabak – časť výnosov z jeho zdanenia by jednotlivé štáty neodvádzali len do vlastných rozpočtov, ale priamo do pokladnice EÚ.
Slovensko trvá na peniazoch pre regióny
Ďalšou spornou témou je budúcnosť kohéznej politiky, z ktorej sa financuje dobiehanie ekonomicky vyspelejších častí Únie. Keďže východné členské krajiny zaostávajú za západom v priemere o 27 percent, akékoľvek krátenie týchto prostriedkov považujú za neprijateľné. Slovensko preto presadzuje, aby v rozpočte zostalo dosť peňazí na rozvoj menej rozvinutých oblastí a zmenšovanie regionálnych rozdielov.