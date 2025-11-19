Výrobky na fajčenie si bez problémov na Slovensku kúpi každé štvrté dieťa.
- Výrobky na fajčenie si na Slovensku bez problémov kúpi každé štvrté dieťa. Ukázali to výsledky kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie. Z 957 nákupov v rôznych typoch prevádzok zistila porušenie zákona v 25,5 % prípadov.
- Najviac nelegálnych predajov smerovalo k mladistvým vo veku 15 až 17 rokov, v 8 % prípadov predali výrobky aj maloletým deťom vo veku 11 až 14 rokov.
- Za najrizikovejšie označila jednorazové elektronické cigarety a bylinné výrobky určené na fajčenie.
- Veľkým problémom sú aj predajné automaty, ktoré podľa zákona nesmú predávať tabakové výrobky vôbec, no napriek tomu sa v nich stále nachádzajú.
Citát: „Osoby mladšie ako 18 rokov sa stále dostávajú veľmi jednoducho k tabakovým výrobkom a výrobkom určeným na fajčenie, k ich odpredaju došlo takmer v každom štvrtom prípade. Vo viacerých prípadoch došlo k zlyhaniu ľudského faktora, keď predavač zle prepočítal vek kupujúceho alebo nepožadoval žiadny doklad na overenie veku,“ priblížila ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová.
Širší kontext: Najproblematickejšie boli tento rok gastroprevádzky, kde k porušeniu došlo v takmer 37,8 % kontrol. Oproti minulému roku sa zlepšili čerpacie stanice (porušenie v 30,95 % kontrol), obchodné reťazce (22,22 %) a trafiky, ktoré skončili najlepšie (17,7 %). „Neuspokojivé výsledky priniesol aj online predaj. Takmer tretina e-shopov vôbec neoverila vek kupujúceho,“ ozrejmila Machútová. Z regionálneho hľadiska bolo najviac porušení v Trnavskom (34,73 %) a Nitrianskom kraji (33,33 %), najmenej v Bratislavskom kraji (8,77 %).
Machútová podotkla, že z nikotínových produktov sa ako najväčší problém ukázal predaj jednorazových elektronických cigariet s obsahom nikotínu. Výsledky kontroly ukázali, že z 96 zakúpených kusov bolo 31 predaných neplnoletým. „Tak ako bylinné výrobky určené na fajčenie, aj jednorazové e-cigarety sú ľahko dostupné a lákajú deti a mladých ľudí svojimi obalmi a príchuťami,“ dodala. Za hlavné pochybenia označila nevykonanie kontroly platného dokladu totožnosti či nesprávne prepočítanie veku. SOI zároveň poukázala na nedostatočnú kontrolu veku na odberných a výdajných miestach pri doručení tovaru z e-shopov.
