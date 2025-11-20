Páchateľ mal v dychu 1,79 promile a čelí obvineniu z poškodzovania cudzej veci.
Polícia v Novákoch zasahovala po polnoci z pondelka (17. novembra) na utorok (18. novembra) pri požiari čerpacej stanice, ktorý mal byť založený úmyselne. Po prezretí kamerových záznamov hliadka vypátrala 38-ročného opitého muža, ktorý priznal, že sa nahneval a zapálil plastové smetné nádoby, pretože sa po záverečnej nedostal do predajne.
Požiar poškodil fasádu budovy a zničil smetné nádoby, pričom škoda presiahla 700 eur, informuje Polícia SR na sociálnej sieti. Policajti ho umiestnili do cely policajného zaistenia a podali návrh na väzobné stíhanie. V súčasnosti je obvinený z poškodzovania cudzej veci.
20. novembra 2025 o 11:59 Čas čítania 0:23 „Vrahovia“ a „Zabíjate deti“. Pred ruskou ambasádou v Bratislave sa objavili kriedové nápisy
20. novembra 2025 o 10:40 Čas čítania 0:25 Už dnes otvoria dlhoočakávaný úsek R2 Kriváň – Mýtna: Prinesie bezpečnejšiu a rýchlejšiu jazdu